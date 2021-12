KNMI waarschuwt voor gladde wegen

Vanaf het begin van de avond is er in het noorden en oosten van het land kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten. Het midden en noordwesten volgt enkele uren later. Later in de nacht en in de vroege ochtend kan het mogelijk ook glad worden door het vallen van neerslag op een bevroren ondergrond.

Wegebruikers dienen dus op te passen!