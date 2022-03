KNMI waarschuwt met code geel voor gladheid door winterse buien met sneeuw

In het begin van de middag kunnen winterse buien al op de Waddeneilanden voorkomen. Later in de middag kan het in het noordoosten glad worden door sneeuwval. In de avond breiden de sneeuw en gladheid zich uit over de rest van het land.

Vooral het verkeer op de weg kan er last van hebben. De sneeuw houdt waarschijnlijk tot en met vrijdagochtend aan. De gladheid verdwijnt dan in de loop van de middag.

Is sneeuw in april bijzonder?

"Het komt de laatste jaren niet zo vaak meer voor, maar het is niet uniek", zegt weerhistoricus van Klaas Ybema uit Workum tegen Omrop Fryslân. "En als het blijft liggen, hebben we op 1 april sneeuw en dat is geen grap."

In de jaren 70 kwam het vaker voor. "Op 11 april 1978 lag in een groot deel van Fryslân 5 tot 15 centimeter sneeuw. In mijn weerstation in Schettens was in 1982 voor het laatst sneeuw in april. Het klimaat verandert, dus het wordt wel steeds zeldzamer."