Knippers-Inn slaat vleugels uit

RAERD- Voor iedere ondernemer komt ooit het moment dat hij/zij zichzelf een vraag gaat stellen: ‘Wat wil ik met mijn bedrijf? Ga ik uitbreiden? Afbouwen? Een beetje op dezelfde voet doorgaan?’ Vragen waar je wakker van kunt liggen. Zo niet voor Piety Veldhuis (45) die sinds 13 jaar de succesvolle kapsalon ‘Knippers-Inn’ in Raerd runt. Voor haar was het duidelijk.

Nog 13 jaar doorgaan op dezelfde voet zou haar niet de uitdaging bieden die ze nodig heeft. En als je uitdaging minder wordt loop je het gevaar je klanten tekort te doen. En dat wilde Piety zeker niet: “Ik heb altijd mijn werk met volle inzet en plezier gedaan. Ik vind dat mijn klanten daar recht op hebben”.

Haarzaak

Toen ze werd getipt dat een branchegenoot op zoek was naar een passende overnamekandidaat heeft ze dan ook geen tel geaarzeld. Al snel werd het contact gelegd en bleek het te klikken. In dit bijzondere geval was die ‘klikfactor’ namelijk van uiterst groot belang. In 1999 heeft Jouke van den Borg aan de markt in Burgum ‘Haarzaak m/v’ opgericht. Openen van vestigingen in Buitenpost (2007) en Sneek (2012) gaf verder vorm aan zijn levenswerk. Met passie en gedrevenheid kon hij helemaal zijn ei kwijt in de zaken waar klanten terecht konden voor een knipbeurt of een schoonheidsbehandeling.

“Mensen moeten Haarzaak m/v uitwandelen en zich écht happy voelen, dat is ons doel !” In 2017 sloeg echter het noodlot toe. Bij Jouke werd slokdarmkanker geconstateerd. Na een korte terugkeer op de werkvloer bleek in 2019 dat de ziekte niet te bestrijden was. Jouke overleed op 50-jarige leeftijd. In de tussentijd had hij zijn partner Anke Nynke ingewijd in het vak en haar het vertrouwen geschonken dat zij zijn levenswerk verder zou kunnen voortzetten.

En dat heeft ze, ondanks dat ze als schoonheidsspecialiste niet was ingevoerd in het kappersvak, gedaan. Wel knaagde er bij Anke Nynke iets. Ze was zich ervan bewust dat ze de fijne kneepjes van het kappersvak nooit zou kunnen doorgeven op de manier waarop Jouke dat deed. Ze had simpelweg een andere achtergrond.

Nalatenschap

Daarom kwam voor Anke Nynke het moment om te concluderen dat ze iemand moest zoeken die dat wel kan. Iemand die letterlijk de nalatenschap kon voortzetten. Die persoon heeft ze gevonden in Piety Veldhuis.

Vanaf 1 juli gaat Piety de drie ‘Haarzaak m/v’vestigingen overnemen en later zal ook de kapsalon in Raerd worden omgedoopt naar ‘Haarzaak m/v’. Voor Piety de impuls die ze nodig had om met volle inzet haar bedrijf verder te kunnen ontwikkelen. Om haar passie verder te brengen in een zaak die uit passie en liefde voor het vak is geboren. Een passie die de klanten zeker de komende 15 jaar nog zullen voelen.