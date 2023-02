Knappe vierde plek voor squashers van De Stolp 2

SNEEK - Voor het tweede team van sportrestaurant De Stolp is vrijdagavond het seizoen netjes afgerond met een vierde plek. Het eerste team had een zware avond in Amsterdam.

Duidelijke uitslag

Invaller Xander Jongejan startte de avond tegen een sterke tegenstander waar hij weinig tegenin te brengen had: 11-3, 11-2, 11-5. Paul Zwartenkot speelde meer een wedstrijd tegen zijn jonge tegenstander. De eerste games verloor hij, maar de derde pakte hij met een ruime voorsprong. Het lukte hem niet om in de vierde door te drukken, waardoor hij met 3-1 afsloot. Ivar van Asten was aan zijn tegenstander gewaagd. De eerste game verloor hij met een spannende 14-12 en de tweede werd 12-10 in zijn nadeel. De eerste twee games leverden diverse tie-breaks en voor zijn teamgenoten enkele hartverzakkingen op. In de derde game kon hij de aansluiting niet meer vinden en verloor hij 3-0, wat geen goede afspiegeling is voor de goede en spannende eerste twee games. Door de drie verliespartijen van de Snekers was de winst al voor de Amsterdammers. Ronny Ouderkerken streed voor de eer en deed dat met overgave. De eerste game won hij met 12-10, de tweede ging naar zijn tegenstander (11-7) en de derde pakte hij weer met 12-10. Zijn tegenstander herstelde zich en pakte de vierde game ruim om zo de balans te herstellen. In de beslissende vijfde moest het gebeuren. Ouderkerken werkte goed, maar kon zijn opponent niet meer de druk opleggen zoals hij in de eerste en tweede game had gedaan: 3-2 verlies. Eindstand 12-3, inclusief de drie bonuspunten: 15-3.

Weer gelijkspel tegen dezelfde tegenstander

Sommige mensen geloven in toeval, sommige niet. Hoe dan ook, de squashers van het tweede team van De Stolp speelde dit seizoen twee keer gelijk tegen dezelfde tegenstander. Ook deze ronde werd het weer 9-9 en moesten de punten per game geteld worden om te bepalen wie de winnaar was. In het najaar scheelde het twee punten (159-157). In deze ronde scheelde het niet meer dan één punt: 174-175. Met recht en reden kan je zeggen dat deze teams aan elkaar gewaagd zijn…

De Stolp trad aan met bijna hetzelfde team, de tegenstander was op drie plekken anders bezet. Arnold Haakmeester won zijn eerste game knap met 12-10. De tweede verloor hij nipt met 11-9. De derde was iets minder spannend: 11-7 en de vierde game was weer een kraker: 12-10 voor de tegenstander van Haakmeester: 3-1 verlies, maar wel veel punten per game. Hylke Dijkstra scoorde ook veel punten. Hij won de eerste twee games met minimale marge: 11-9, 12-10. In de derde game zakte hij in (11-4) en de vierde en vijfde games werden weer echte wedstrijden: 11-8, 11-7. Ook weer veel punten, ondanks een verlies. Nummer 1 Richard Schrader speelde tegen dezelfde tegenstander als de vorige keer. Nu maakte hij het minder spannend en met goed squash zette hij zijn opponent aan de kant met 11-7, 11-5, 7-11, 11-7. Met een 6-7 tussenstand ging Imco Bakker de baan op. Hij maakte er een zeer spannende pot van. De eerste game verloor hij met 11-7, de tweede won hij met 11-4. Daarna gingen ze gelijk op: 11-9 voor de Amsterdammer. De vierde was de kraker van de avond: Bakker won hem na een paar tie-breaks met maar liefst 15-13. Ook de beslissende game was een kraker die het thuispubliek plezierde. Met een marginaal verschil won Bakker de game met 12-10. Daarmee kwam de stand op een gelijkspel van 9-9. Spelers van beide clubs scoorden veel punten, dus werd het een spannende eindstrijd. Alles bij elkaar kwam het aan op één punt: 174-175, wat maar duidelijk maakt dat élk punt van élke game van élke speler telt in het squash. Amsterdam nam (weer) de drie bonuspunten mee naar huis. 12-9.

Elf spelers droegen bij

De competitie in de landelijke 2e divisie voor de squashers van het tweede van De Stolp is nu voorbij. Na veertien speelronden eindigt het team op de vierde plek, een mooi resultaat in een poule van acht. Handhaving was de doelstelling en daar is ruim aan voldaan. Felicitaties zijn op zijn plaats, vooral omdat er af en toe tegen de klippen op gepresteerd moest worden. Slechts 6 van de 14 speelronden werden gewonnen, 5 van de 11 spelers hadden een winning record, gemiddeld scoorde het team 8,7 punten per ronde. Het lukte om bij degradatie weg te blijven én om tegen de subtop aan te schurken. Naast de goede prestaties droegen twee onregelmatigheden bij aan de winst: eenmaal kwam een tegenstander tijden een WK-voetbalavond niet opdraven en eenmaal speelde de tegenstander met een onrechtmatige speler en ging de gehele winst reglementair naar Sneek. Beste speler van het team was Richard Schrader met 4 winstpartijen uit 4 pogingen. Daarna Hayo Dijkstra met 3 uit 4. Imco Bakker sloot met zijn winstpartij het seizoen fijn af en kwam op 3 uit 8. Arnold Haakmeester kwam daar direct achteraan met 3 uit 9. Fons Poon en Ronny Ouderkerken hebben samen met Schrader ook een 100% score: 2 uit 2. Tim Luursema speelde dit seizoen voor het eerst mee en laat een respectabele 2 uit 3 noteren. Routinier Hendrik van der Sluis had een minder seizoen: 2 uit 8, net als Hylke Dijkstra: 1 uit 7. Uw verslaggever droeg weinig bij aan de winst: 0 uit 2. En Kim Verhoef behaalde tenslotte 0 winstpartijen uit 3 wedstrijden.

Het was lastig voor het tweede team om dit jaar elke speelronde een volwaardig team op te stellen, met behulp van vele spelers die enkele keren konden spelen is het gelukt om een tweede team op de been te houden. Voor komend seizoen is de vraag voor De Stolp of het weer met veel spelers die af en toe spelen de competitie wil aangaan of dat gekozen wordt voor een kleine kern van spelers de vaak spelen. Voor nu kunnen de squashers even achterover leunen en genieten van het behalen van de vierde plek. En kunnen ze cheerleader spelen voor de laatste drie speelronden van hun teamgenoten van het eerste team van De Stolp.

Volgende ronde

Het eerste team speelt de komende drie ronden allemaal thuis. De eerstvolgende gelegenheid om naar competitiesquash te komen kijken in sportrestaurant De Stolp is op 10 maart. U kunt zelf ook een balletje komen slaan. Tot ziens!

Verslag: Xander Jongejan