KMKJWF met Kilke John in Theater Sneek

SNEEK- De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ speelt op 1 december in Theater Sneek! De KMKJWF zal een concert geven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Femuza, de Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Sûdwest-Fryslân. Het concert is voor iedereen toegankelijk. Gastsolist is zangeres Kilke John.

De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ is een “bedrijfsorkest” van de Koninklijke Landmacht. Voor het grootste deel van de tijd is de kapel actief binnen de krijgsmacht. Daarnaast heeft de kapel een representatieve taak namens de krijgsmacht en verzorgt regelmatig diverse concerten en taptoes in binnen- en buitenland.

Op het concertpodium profileert de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ zich door een programmering waarin originele blaasmuziek, transcripties van klassiek repertoire, lichte muziek en entertainment met elkaar in evenwicht zijn. Met regelmaat worden speciale arrangementen geschreven en treedt de kapel op met bekende artiesten. De taptoe-shows kenmerken zich door een geraffineerde choreografie en een degelijke militaire uitstraling. De kapel staat sinds 2013 onder leiding van majoor Tijmen Botma.

Kilke John studeerde na het gymnasium af aan de Codarts Muziektheater Academie (Rotterdam) en cum laude aan de Mountview Academy of Theatre Arts (Londen). Londen was de afgelopen 14 jaar haar basis. Ze speelde internationaal (UK, EU & USA) in (musical)producties als Mamma Mia! (Tanya), Priscilla, Queen of the Desert (Marion/swing), The Secret Garden (Lily), A Christmas Carol (Ghost of Christmas Past), The Mikado (Swing), The Little Mermaid (Little Mermaid), Crazy for You (Ensemble) en As Time Goes By (One woman show). Kilke is regelmatig te zien in reclames op (inter)nationale televisie.

Met je hart Sneek

Femuza heeft aan dit relatieconcert een maatschappelijk thema gekoppeld en heeft contact gezocht met “Met je hart Sneek”. Met je hart zet zich in voor kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen, moeilijk de deur uitgaan en weinig mensen ontmoeten. De kwetsbaarheid wordt versterkt door bijvoorbeeld een fysieke beperking, een klein sociaal netwerk, de financiële situatie of verlegenheid en angst. Meer dan 20 mensen uit deze doelgroep zijn te gast bij dit concert van de KMKJWF.

Programma

Lord of the Rings – Johan de Meij

--PAUZE--

1. Wonderful Town – L. Bernstein

2. Don’t rain on my parade – B. Streisand – Kilke John

3. Make our garden grow – Candide – Bernstein

4. Over the Rainbow – E. Cassidy (arr. Domi) - Kilke John

5. Spinning Wheel – Blood, Sweat and Tears (arr. Domi) - Kilke John

6. Solfegietto – C.P.E. Bach - solo Paul van Batenburg

7. May it be – Voces 8

8. Veteranenmedley – Jasper Staps

9. Heyser Bulgar – Rik Elings

10. The winner takes it all – Abba – Kilke John

• Wanneer: donderdag 1 december, 20.00 uur

• Wat: De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’

• Waar: Theater Sneek, Westersingel 28, 8601 GR Sneek

• Kaart: € 5,00 via www.theatersneek.nl