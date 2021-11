KM Yachtbuilders met twee stands naar Boot Düsseldorf

Makkum- Tijdens de aankomende editie van Boot Düsseldorf zal KM Yachtbuilders op twee locaties te vinden zijn op de show. In Hal 1 zal het Bestevaer 53 Motoryacht gepresenteerd worden, op standnummer B64. Het is voor KM Yachtbuilders de eerste keer dat ze een schip meenemen naar de show.

“Door de groeiende belangstelling voor dit schip hebben we besloten het motorjacht mee te nemen naar de show. In verband met corona hebben we helaas niet iedereen op onze werf kunnen ontvangen die interesse had. De show in Düsseldorf is een mooi moment om weer met die prospects in contact te komen”, vertelt Jildou Huisman, marketing manager.

In Hal 7a zal op het vertrouwde plekje op standnummer D02 de stand te vinden zijn voor meer informatie over de Bestevaer zeiljachten, refits en custom projecten. Deze stand is dus zonder schip.

Jildou vervolgt:“Bezoekers die op zoek zijn naar een Bestevaer zeiljacht of een custom built project kunnen terecht op de algemene stand in Hal 7a. Ook voor refits of groot onderhoud kunnen ze daar meer informatie krijgen. Hier staan we al zo’n 20 jaar.”

Iedereen is van harte welkom langs te komen op beide stands, maar om teleurstelling te voorkomen is het maken van een afspraak aan te raden. Vooral voor het motorjacht wordt veel belangstelling verwacht. Mail naar info@kmy.nl of bel +31(0)515 233 000.

De show is van zaterdag 22 tot en met zondag 30 januari elke dag van 10:00 - 18:00 geopend.

Boot Düsseldorf

22-30 januari 2022

dagelijks van 10:00 - 18:00u

Hal 1/B64: Bestevaer 53 Motoryacht

Hal 7a/D02: Stand voor zeiljachten, refits en custom projecten (zonder schip)

www.boot.de