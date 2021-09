KLOKSLAG Groep: “Aan de slag in de kaasproductiesystemen?”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Klokslag Groep.

Reeds meer dan 30 jaar lang het adres voor kaasproductiesystemen voor harde, halfharde kaas, waar een capaciteitsrange wordt gerealiseerd van productielijnen tussen 4.000 en 80.000 ton kaas per jaar. Met 80 gekwalificeerde en ervaren medewerkers is het bedrijf uit Bolsward jarenlang partner in kaasproductiebedrijven in het binnen- en buitenland. Bij de KLOKSLAG Groep is er niet alleen sprake van een aantal expertises maar met name een gewenste functie. Door de praktische ervaring op het gebied van installeren van kaasmakerijen kunnen wij naast machines ook de benodigde expertise leveren.

Duurzaamheid is een van de pijlers van de KLOKSLAG groep. Zowel in het ontwerp van de apparatuur en de specifieke eigenschappen als gedurende de productie wordt gekeken naar (her-) gebruik van materiaal, energiegebruik en welzijn van medewerkers en gebruikers. Op het Werkfestival presenteren we je graag de vacatures in verschillende vakgebieden!

De Marne 234, Bolsward | http://www.klokslag.nl/pg-13394-7-34920/pagina/home.html

