Klimcentrum Noardwand organiseert het Open NK Speed 2021

LEEUWARDEN- Mountain Network Noardwand, gevestigd in Leeuwarden-noord, organiseert in samenwerking met de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) op zondag 14 november het Open Nederlands Kampioenschap Speed.

Binnen de klimsport zijn er drie disciplines; Lead, Speed en Boulder. Afgelopen zomer stond de klimsport voor het eerst op het programma tijdens de Olympische Spelen in Tokyo in een gecombineerd format. Speed is echter een hele andere tak van klimsport dan Lead en Boulder. In Parijs 2024 zal deze discipline dan ook afzonderlijk van de anderen georganiseerd worden. Het doel is eenvoudig, zo snel mogelijk naar boven op een 15 meter hoge klimwand. De route die de klimmers afleggen is wereldwijd gelijk en wordt geijkt door de IFSC (de internationale klimfederatie). Als één van de weinige klimcentra in Nederland beschikt klimcentrum Noardwand over een officieel gekeurde Speed klimwand.

Tijdens het Open NK Speed op zondag 14 november kan iedere klimmer in Nederland een gooi doen naar de titel van Nederlands kampioen Speed klimmen. Onder andere regerend kampioene Elbrich Schoorstra zal op deze dag haar titel verdedigen. Naar verwachting worden de Nederlandse speedrecord bij de dames verpletterd!

Klimcentrum Noardwand, geopend in 2018, is een compleet klim- en bouldercentrum in Leeuwarden. Met de bouw van een nieuwe boulderhal (verwachte oplevering januari 2022) bieden we hier volop ruimte aan de drie Olympische disciplines van de klimsport.