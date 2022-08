Klimaatcollege Wat een weer! met weervrouw Willemijn Hoebert & Tim van Hattum

Het klimaat verandert, de aarde warmt op en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer: stortregens, zware stormen of juist lange droge, hete periodes.

Wereldwijd is het de laatste 130 jaar gemiddeld 1 °C warmer geworden, in Nederland zelfs 1,7 °C. We wonen met meer dan 17 miljoen mensen op een klein stukje aarde. We bewonen, bebouwen en bewerken ons land intensief en bijna nergens ter wereld ligt de productiviteit zo hoog als hier.

Eén van de grote bedreigingen voor Nederland is de stijging van de zeespiegel. De dreiging komt niet alleen van de zee, delta Nederland heeft ook nogal wat rivieren die uitmonden in zee. En dan zakt op veel plekken in ons land ook nog eens de bodem door gas-en zoutwinning en bemaling.

Toch hoeft het gevecht tegen de klimaatcrisis geen hopeloze strijd te zijn. Maar dan moeten we de natuur als bondgenoot zien, niet als vijand. En ons land zo inrichten dat het meebeweegt met de natuurlijke processen van bodem, water en kust. Een land met meer bossen en water, het kan!