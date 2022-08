Klimaatcollege in Theater Sneek: 'Wat een weer!'

SNEEK - Het klimaat verandert, de aarde warmt op en we krijgen steeds vaker te maken met extreem weer: stortregens, zware stormen of juist lange droge, hete periodes, zoals de afgelopen maanden.

En ook de zomer van 2022 was weer zonnig en kurkdroog...

Misschien wordt het tijd dat we de natuur eens als bondgenoot gaan zien en niet als vijand. En ons land zo inrichten dat het meebeweegt met de natuurlijke processen van bodem, water en kust. Hoe zou Nederland er dan uitzien? Met dit uitgangspunt schetste Wageningen University een kaart van Nederland in 2120. En doet ze een voorzet voor een klimaatbestendige inrichting van ons land.

Wil je meer weten?

Kom dan 5 oktober naar dit klimaatcollege in Theater Sneek met als sprekers:

Willemijn Hoebert, weervrouw van de NOS

Tim van Hattum, programmaleider klimaat Wageningen University

Aanvang 20.15 uur.

Meer info & tickets via www.deuitdaging.frl