Kleurrijke Rubberbootrace daverend succes: Paar duizend toeschouwers moedigen 100-tal racers aan

De eerste editie van de Rubberbootrace werd in de 80 editie van de Sneekweek georganiseerd en was meteen een succesvol spektakel waar honderden mensen langs de kade de rubberbootroeiers enthousiast aanmoedigden. Na 3 jaar trok de organisatie tijdelijk de stop uit de Rubberbootrace. Nu er vanuit de doelstellingen van de Sneekweek ‘nieuwe stijl’ meer watersportactiviteiten in het centrum aangejaagd worden, begon het weer te kriebelen en blaast Maria Wolthuizen de Rubberbootrace weer nieuw leven in.

Precies om 3 uur werd het startschot vanaf de Koningsbrug gegeven en kwam de georganiseerde kleurrijke armada van rubberboten in beweging. Hilarische toestand om onder de Koningsbrug door te komen richting de Waterpoort. Vervolgens klunen op het Hoogend om daarna het laatste gedeelte door het Grootzandwater af te leggen. Dit alles met enthousiast commentaar van Paul Clement, die zelfs zo nu en dan even een sprintje moest trekken om de vloot bij te houden.

Studenten uit Hoekse Waard winnen

Uiteindelijk zijn het vier heren uit de Hoekse Waard, Robin Watermuller, Joris Blom, Mike van Oirschot en Jelle Troost die het snelst zijn. Het viertal verslaat met miniem verschil de Snekers Amende en Arvid Bakker.

“Het was zeker kantje boord, maar we konden nog net even een tandje bijzetten op het laatst. We zijn echt mee gaan doen om te winnen, want wees nu eerlijk, de tweede plaats is de eerste verliezer. Wij zijn hier de hele Sneekweek, voor de vierde jaar op rij. We hoorden dat deze race georganiseerd werd, dus meedoen om te winnen hè”, hijgde een duidelijk vermoeide Jelle Troost na.

“Het is hier hartstikke gezellig, dat begon al bij de start. We hebben gisteravond geen rekening met de wedstrijd gehouden hoor. Het meedoen is zeker belangrijker dan het winnen. We hebben wel een paar biertjes gedronken om ons moed in te drinken. Maar wat is dit een top stad zeg!”

Een van de coaches van de winnaars wist overigens wel wat de succesformule was: “Ze zouden eerst in een klein opblaasbootje, maar op het allerlaatste moment is er door de commissieraad besloten dat ze plaats zouden nemen op een plasticband die normaal gesproken achter de boot aan gaat. Dat is de gouden formule geweest. En met valse bescheidenheid, die tip was van Jort Batenborg. Onthoud die naam maar goed hoor!”

Snekers op de finishlijn geklopt

“Ja, net niet eerste maar ik ben wel heel tevreden hoor”, was het sportieve commentaar van de Bakkers. “Ik vier vandaag mijn 20ste verjaardag, hoe mooi wil je het hebben”, voegt Amende lachend toe.

Volgend jaar opnieuw rubberbotenrace

Meteen na afloop van de race, die amper een tien minuten duurde, straalde organisator Maria Wolhuizen en gaf aan dat er volgend jaar zeker opnieuw een race komt.

“Het zal wel moeten, want het kan nog groter. Ik denk nu al aan iets met obstakels op het water, misschien met een glijbaan. We moeten het elke keer vernieuwen. We hadden nu voor het eerst klunen omdat er onder het Hoogendbruggetje niet door te komen was. Toch zijn er enkele mensen onder door gegaan. We hadden gezegd om niet in het water te springen, maar iedereen jumpte de gracht in.

Origineelste deelnemers

De prijs voor de origineelste creatie ging naar Sabine Steegstra en Mascha van der Meer. “Wij wilden een beetje shinen dat we zeiden we gaan een beetje in stijl door de grachten. Dus daarom in een koets. We voelen ons beide koningin van de Sneker grachten. Alleen de voorbereiding was al veel lachen, we wisten namelijk niet of de boot ons wel zou houden. Gelukkig lukte dat wel en nu ook nog eens dé prijs!”

Grote winnaar werd uiteindelijk het publiek, die zag een waarlijk kleurrijk spektakel. Top!