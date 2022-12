Kletsnatte Oudejaarsdag en code geel tijdens jaarwisseling

SUDWEST-FRYSLAN - Gedurende de jaarwisseling geldt er tot 03.00 uur code geel voor de provincies Fryslân en Noord-Holland. Het KNMI meldt dat er zaterdagavond en nacht kans is op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. De windstoten komen vanuit het zuidwesten. In de loop van de nieuwjaarsnacht moet de wind langzamerhand afnemen.