Kleintje Passion – ‘Je bent niet alleen tour’ door Súdwest-Fryslân

Lekker meezingen met bekende nummers van o.a. De Kast, Bløf, Guus Meeuwis, Maan en Suzan & Freek. Optredens van voormalig kampioenen in eenwielen en jongleren. Én nog een speciaal event voor jongeren op zaterdag 16 april, met o.a. rapper Pjotr. De hele opzet doet denken aan het van TV bekende The Passion. Op afwisselende locaties als een festivaltent, een multifunctioneel centrum en de Sneeker Veemarkthal kan Súdwest-Fryslân genieten van onvergetelijke avonden. De organisatie is in handen van een groep plaatselijke mensen en Stichting The God Story.

Kijk op www.nietalleentour.nl om te zien waar en wanneer de tour plaatsvindt. De laatste avond op zondag 17 april is ook te bekijken via livestream.