Kleinschalig Verhalen- en Muziekfestival in Tersoal

Een nieuwe loot aan die activiteiten is het kleinschalige festival op drie locaties. Het eigen gebouw, de Vituskerk, mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Verhalenverteller Henk van der Veer o.a. bekend van Omrop Fryslân, Groot Sneek en vele andere activiteiten zal daar optreden.

Als tweede locatie zal het dorpshuis “De Tuolle”fungeren waar het zangduo Faam het programma verzorgt. Ze spelen rockbalads, luisterliedjes of misschien ook wel een feestlied. Mooie in elkaar smeltende stemmen met een passende begeleiding op snaarinstrumenten. Ze spelen in akoestische zetting.



Als derde locatie gaat het gebouw van de voormalige lagere school fungeren. Hier verzorgen Hessel en Wytse het programma. Hessel leest voor en doet dat op zodanige wijze dat hij zelfs mee mocht doen aan de finale van de voorleeswedstrijd van de provinsje Fryslân. Wytse speelt en zingt liedjes met een verhaal. Optreden doet hij het liefst voor kleine groepen, direct contact met het publiek heeft hij het liefst, veelal in het Fries maar een andere taal kan ook zomaar voorbijkomen.



Zoals al vermeld is het een 3-locatiefestival en dat houdt in dat de bezoekers in drie groepen worden verdeeld die na een half uur naar de volgende locatie verhuizen. Het aantal bezoekers is beperkt en zal maximaal 40 per locatie zijn. Aan het slot misschien nog een gezamenlijk afsluitingsoptreden in De Tuolle waar we de beschikking hebben over meer ruimte.



Datum: 23 september a.s.

Start is in “Doarpshûs De Tuolle”, Koumelkerspaad 6 in Tersoal



Inloop: Vanaf 19.00- 19.20 uur

Start programma: 19.30 op locatie!

Info: 06-82531402

Reserveringen: vituskerktersoal@hotmail.com