Kleine prijs van Fryslân in het Bolwerk

SNEEK - Allemaal schitteren ze nog een laatste keer om de Kleine Prijs te winnen! De Kleine Prijs van Fryslân is een talentenwedstrijd voor nieuwe muziekacts in Friesland. In het weekend van 15 en 16 april vonden de eerste voorrondes plaats. Hier streden singer-songwriters om een plekje in de finale. De jury hoorde prachtige liedjes en krachtige stemmen en werd verrast door podiumpresentaties.

Wie zijn de winnaars?

De winnaar van de voorronde in de Dorpskerk Oosterwolde is singer-songwriter Nina. De jury was zeer onder de indruk van haar stem, voorkomen en speelse teksten. De dag erna won Else Lena de voorronde in het Posthuis Theater in Heerenveen. Ook van haar was de jury onder de indruk, mede door haar goede pianospel, prachtige melodieën en organische performance. Voor een plek in de finale zijn er nog twee wildcards weggegeven. De twee andere finalisten in de categorie singer-songwriter zijn Annike en Floor Bruystens.

De eindperformance vindt op vanavond, 24 juni, plaats in het Bolwerk te Sneek. Wie de beste act is wordt bepaald door een landelijke vakjury. Tijd: 20.00 tot 01.00 uur