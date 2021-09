Kleine Bouwprijs 2021 Siebold Hartkamp Stichting uitgereikt

SNEEK- Dit jaar heeft de Siebold Hartkamp Stichting de kleine bouwprijs van Sneek weer toegekend. Deze bouwprijs is bedoeld voor de opdrachtgever van kleine bouwwerken met het oog voor architectonisch detail. Dit jaar is de keuze van de jury gevallen op de uitbouw van de woning aan de Vuurvlinder 18 te Sneek.

De jury prijst de opdrachtgever die een goed in verhouding staande royale uitbreiding heeft weten te realiseren aan de bestaande karakteristieke woning. Door de vorm van de hoofd massa te kopiëren maar 180 graden ter draaien, is er een passende manier heeft gevonden om de woning uit te breiden. De uitbreiding is aanwezig, maar niet overheersend. Het geheel is daarbij passend gedetailleerd in lijn met de oorspronkelijke woning.

Nieuw maar toch duidelijk verbonden met en geïnspireerd op het hoofdgebouw. De typische woning blijft zijn oorspronkelijke uitstraling behouden terwijl er toch een royale uitbreiding heeft plaats gevonden. Een mooi voorbeeld waar goed opdrachtgeverschap toe kan leiden.

Bart en zijn moeder Els Struiksma, de bewoners van het prijswinnende pand.