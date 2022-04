Kleine Ambachten en Curiosa Markt in Hindeloopen

Hier zullen diverse oude ambachten te zien zijn. Ook zal er gedurende de dag vanaf 12.00 uur op ieder heel uur stadswandelingen georganiseerd worden.

Met regelmaat is er een poppenkastvoorstelling voor jong en oud. De stadsomroeper zal vanaf 10.00 uur in de Hindelooper klederdracht het nieuws in Hindeloopen aankondigen.

De kleintje ambachtenmarkt is van 11.00 tot 17.00 uur in en rond het Schaatsmuseum Hindeloopen.