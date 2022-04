Kleindochter geeft presentatie over ‘Jan de Rapper-Verzetsman in Sneek’

SNEEK- Jan de Rapper was een markante Sneker en één van de vele minder bekende verzetshelden van de Tweede Wereldoorlog. Door zijn principes, contact met Willem Santema en deelname aan de verzetsgroep Lever raakte hij verweven met de oorlog en de geschiedenis van de stad Sneek. Hij was vanuit de Oosterdijk 76 betrokken bij de verspreiding van illegale lectuur en de hulp aan onderduikers. Hij hielp onder meer het gezin van de Joodse Sam Velleman aan een onderduikadres bij zijn broer Douwe de Rapper, op Kruizebroederstraat 33

In november 2019 is er een boek over hem verschenen, ‘Jan de Rapper, Verzetsman in Sneek’, dat het resultaat is van de vondst van zijn nalatenschap in 2018. Meer dan vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en dertig jaar na zijn dood heeft zijn kleindochter Yvonne zijn levensverhaal gereconstrueerd. Het merendeel van de nalatenschap is in het voorjaar van 2019 geschonken aan Tresoar, waaronder twee brieven van Willem Santema.

Wandelpad

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft hem in het jaar 2020 geëerd, vijfenzeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, door een wandelpad in de wijk De Zwette te vernoemen naar Jan de Rapper.

Yvonne geeft op Bevrijdingsdag 5 mei een presentatie over de geschiedenis van haar grootvader. De bijeenkomst wordt gehouden in de werkplaats van het Logegebouw aan de Looxmagracht 20 te Sneek. De avond begint om 20.00 uur en de deuren zijn ruim tevoren geopend voor een ontvangst met koffie en thee. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden kan via een mailtje aan secretaris.loge040@Vrijmetselarij.nl.