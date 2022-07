Kledingbus SWF tijdelijk bij voormalig gemeentehuis IJlst

IJLST - De Kledingbus Súdwest-Fryslân wijkt in de even weken tijdelijk uit naar een andere locatie. Stond de bus altijd op maandagochtend bij de winkel van Poiesz. Op 25 juli, 8 en 22 augustus staat de kledingbus op het parkeerterrein van het voormalig gemeentehuis in IJlst. De bus staat daar op uitnodiging tegenover Nij Ylostins waar Oekraiense vluchtelingen worden opgevangen.

De kledingbus biedt mensen de mogelijkheid gratis kleding mee te nemen. Wie dat wil mag een vrijwillige gift geven. Verder kan men in de bus gezellig een kop koffie of thee drinken en elkaar ontmoeten. Iedereen is van harte welkom.

De kledingbus is van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig. Ook is het mogelijk om goede kleding die u niet meer draagt in te leveren bij de bus.