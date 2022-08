Kledingbus SWF komende maandag niet in IJlst

IJLST - De Kledingbus Súdwest-Fryslân heeft een defect en staat momenteel ter reparatie in de garage. Er is een probleem met de luchtvering en om die reden is het niet verantwoord om met de bus te rijden. Dit betekent dat de Kledingbus maandag 8 augustus even moet overslaan en niet naar IJlst kan komen.

Hopelijk is het euvel snel verholpen en staat de bus maandag 22 augustus weer op het parkeerterrein tegenover Nij Ylostins waar Oekraiense vluchtelingen worden opgevangen.

Wijkcentrum De Eekmolen

Daarnaast is in samenwerking met de vrijwilligers en medewerkers van Tofwurk De Eekmolen ook gelegenheid om kleding uit te zoeken, voor wie het nodig heeft. Dat kan op dinsdag en woensdag tussen 11.00 en 12.30 en 14.00 en 15.30 uur in Wijkcentrum De Eekmolen, Frederik Hendrikstraat 22 in Sneek. Inbreng van kleding is niet mogelijk.