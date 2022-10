Kledingbus Súdwest Fryslân zoekt vrijwilligers met groot rijbewijs

Achter in de bus is een koffiehoekje ingericht. "Doelstelling is om de koffiehoek optimaal te gebruiken, mensen moeten zich vooral uitgenodigd voelen om hier hun verhaal te kunnen doen", zegt Kees van Kordelaar, initiatiefnemer van de bus. "Ik denk dat mensen daar in deze tijd behoefte aan hebben."

Nu alles duurder wordt, is dr echt behoefte aan de Kledingbus. Aukje Hoogma was vorige week voor het eerst in de bus. "Bij de kledingbank hebben ze mijn maat niet, ik ben nogal uit 'de kluiten gewassen'." Kleding kopen kan ze niet. "Ik moet rond komen van vijftig euro per week."

De bus draait op vrijwilligers, dat zijn gastvrouwen, maar er zijn ook chauffeurs nodig met een groot rijbewijs. Rienk Harkema is chauffeur op de bus en doet dat met veel plezier. "We doen graag iets voor de mensen. En in een bus rijden vind ik leuk om te doen."

Nu er gaten vallen in het vrijwilligersschema, lukt het niet om de bus de wekelijkse route te laten rijden. En dan staan mensen weleens tevergeefs te wachten. "Vorige week hadden we geen chauffeur, dus kon de bus niet rijden", vertelt vrijwilliger Elly Hettinga, "Dus we hebben chauffeurs nodig en ook gastvrouwen."