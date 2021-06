Kledingbank Noorderhoek vraagt nieuwe voorraad

SNEEK- In maart 2021 is een groep vrijwilligers gestart met een nieuwe kledingbank in Sneek. In het wijkgebouw Noorderhoek (de Schuttersheuvel) om precies te zijn. De kledingbank draait op volle toeren.

“De afgelopen weken hebben we veel klanten mogen verwelkomen. Klanten die gratis kleding bij ons mochten shoppen. Heel fijn om mensen blij de winkel uit te zien gaan. We krijgen natuurlijk ook mensen langs die kleding aan ons doneren. Daar zijn we heel dankbaar voor. Er gaat op het moment toch meer kleding uit dan dat er ingebracht wordt. En we willen natuurlijk de winkel wel blijven vullen met kleding en schoenen. Zodat we nog meer mensen kunnen helpen”, aldus Miranda, een van de drijvende krachten achter de kledingbank.



“Heb je nog wat kleding en/of schoenen liggen ( Dames/Heren/Kinderen) wat je wil schenken aan ons. Maandag zijn we geopend van 9 tot 11 uur. Adres is Harmen Sytstrastraat 8 A in Sneek. Mocht deze dag en tijd niet uitkomen mag het altijd op mijn privé adres gebracht worden. Of ik kan het eventueel ook ophalen. Voor vragen en mijn privé adres ben ik te bereiken op 06 16 00 22 26," laat Miranda weten.