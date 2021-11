Kledingactie G.V De Stânfries overtreft stoutste verwachtingen

IJlst. De vorige week gehouden kledingactie van gymnastiekvereniging De Stânfries is een onverdeeld succes geworden. De IJlster club haalde maar liefst 2020 kilo op en mag ruim 600 euro bijschrijven op haar conto. “ Dat deze actie zo’n succes is geworden, hadden we in de verste verte niet gedacht, ”vertelt Appie van Houten van het bestuur.