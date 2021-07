Kleding van hoge kwaliteit kopen?

Je nieuwe shirt of broek is binnen de kortste keren kapot. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Kies je voor kwaliteit, dan ben je uiteindelijk ook voordeliger uit. Op zoek naar moderne vrouwenkleding die van echte top kwaliteit is? Lees dan snel verder.

Wat is kwaliteitskleding?

Naast dat de kleding natuurlijk van sterk en hoogwaardig materiaal moet zijn, zijn er nog meer zaken die kwaliteitskleding definiëren. Soms koop je iets bij een goedkopere winkel en dan kom je erachter dat het helemaal niet zo netjes staat. Het shirt is te wijd, de naden van de broek zitten op de verkeerde plekken. Kwaliteit betekent ook flatteuze kleding. Kies bijvoorbeeld voor corrigerende jeans die jouw figuur echt beter laten uitkomen.

Goedkoop is duurkoop

Je hebt het gezegde vast wel eens gehoord, goedkoop is duurkoop. Hoewel dit niet altijd het geval hoeft te zijn, gaat deze regel vaak wel op. Bij te goedkope artikelen heb je helaas kans op hemdjes die niet goed gestikt zijn waardoor er gaten ontstaan, of bijvoorbeeld broeken die snel verkleuren na het wassen.

Kwaliteit is niet altijd duur

Vaak wordt kwaliteit geassocieerd met dure kleding. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Bestel je echter bij massamerken, dan wordt de kleding vaak goedkoop en in grote aantallen gemaakt. Deze massaproductie doet de kwaliteit helaas niet altijd veel goed. Kies je voor duurzamere merken of merken die hun kleding met de hand maken, dan mag je kwaliteit verwachten. En dat hoeft lang niet altijd duur te zijn.

Duurzaamheid is de toekomst

Je kiest niet alleen voor duurzame kleding omdat het je uiteindelijk geld bespaart. Het is natuurlijk ook onwijs zonde om telkens kleding te kopen die na een paar maanden al weggegooid moet worden. De kledingindustrie is de laatste tijd veel in opspraak geweest vanwege de ‘wegwerp’ artikelen. Bij het maken van kleding in fabrieken komen een hoop chemicaliën en schadelijke stoffen vrij. Dit is iets waar wij als consument helaas aan meehelpen.

Omdat deze effecten steeds evidenter zijn en we met zijn allen steeds meer denken aan de CO2 uitstoot en het milieu, kopen we ook steeds meer duurzame kleding. Niet alleen betekent dit dat je er langer mee doet en dus minder snel dingen weggooit. Duurzame kleding kan ook betekenen dat het gerecycled is en daardoor stukken beter voor het milieu.

Online kleding kopen

We kopen in Nederland maar wat graag online onze kleding. Niet heel gek natuurlijk, je eigen stad heeft maar een beperkt aantal winkels en het internet is oneindig. Je vindt altijd iets dat precies bij jou past en dat ook nog eens aan de kwaliteitseisen voldoet. Ook een groot voordeel is dat je de kleding op modellen ziet, waardoor je een schatting kunt maken of de kleding flatteus is en hoe het er uitziet in jouw maat. Zo doe je minder snel een miskoop. Is iets toch niet naar wens? Dan kun je het terugsturen of omruilen. Met Afterpay kun je ook nog eens eerst kijken en passen voordat je betaalt.

De nieuwste kledingtrend? Duurzaamheid en kwaliteit

Ben je op zoek naar de nieuwste kledingtrends? Zoek niet verder. Kwaliteit en duurzaamheid staan dit seizoen voorop. Wat is er nou mooier dan een goed passend kledingstuk waarvan je de kwaliteit al van meters afstand kunt zien? Deze luxe hoeft niet duur te zijn. Kies dit seizoen voor duurzame kleding waar je lang mee doet en bespaar jezelf wéér een miskoop.