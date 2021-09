Kleding inzamelingsactie G.V. De Stanfries in kader van duurzaamheid

IJLST- Gymnastiek vereniging De Stanfries doet mee aan een ludieke kleding inzamelingsactie. Door het deelnemen aan deze actie wordt kleding een tweede kans gegeven en ook niet onbelangrijk: de vereniging ontvangt een leuke bijdrage voor de clubkas. “Iedereen in IJlst kan alvast de kasten opruimen en de kleding apart houden. Wij zorgen ervoor dat de kleding wordt opgehaald”, vertelt voorzitter Koos Nederhoed van de IJlster gymvereniging.

In samenwerking met Smart Recycling zorgen we er voor dat de kleding een sociaal en ecologisch verantwoord tweede leven krijgt door het te hergebruiken. “ We willen in het voor- en najaar deze actie structureel organiseren. Zo dragen we allemaal bij aan een betere wereld”, zegt Paulien Overzet namens het bestuur.

Bij de goederen die worden ingezameld wordt de grootste groep hergebruikt met het oorspronkelijke doel: bijvoorbeeld een broek die weer door een ander gedragen kan worden. De andere groep zijn goederen die kunnen worden gerecycled tot een ander product, zoals kleding die tot opvulling voor meubels of als poetslappen voor industriële doeleinden gerecycled worden.

“Wij hopen dat we op deze wijze kunnen bijdragen aan de duurzaamheid in deze wereld. Dat is ons hoofddoel. Dat we daarnaast een vergoeding krijgen, is mooi meegenomen om te investeren in nieuw materiaal”, legt Mieke Bergstra uit.

De IJlster gymnastiekvereniging vraagt iedereen om zoveel mogelijk schone kleding te verzamelen en deze in grote zakken te bewaren. “Op dinsdag 26 oktober wordt iedereen gevraagd de zakken tussen 17.00 en 19.00 uur langs de weg te zetten. Wij halen dan de spullen op”, zegt de preses. Welkom zijn goede kwaliteit tweedehands kleding, lakens, dekens, gordijnen, knuffelbeesten, schoenen (per paar) en o.a. riemen/ceinturen.

Kortom: ruim de kledingkast op, gun je kleding een tweede kans en steun onze vereniging!! Wij zorgen ervoor dat het allemaal op de juiste plaats terechtkomt.