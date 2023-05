Klassieke trekkers te bewonderen bij de Skousteroldtimerdei in Heeg

HEEG - De Skousteroldtimerdei in Heeg is een jaarlijks evenement met vele tractoren en werktuigen en vindt traditioneel plaats op Pinksterzaterdag. Vandaag is de 17e editie en voor de belangstellenden is het weer een walhalla aan fraai opgepoetste klassiekers en soepel stationair draaiende dieselmotoren. Het opgestelde materiaal geeft een mooi inkijkje op de goede oude tijd van het boerenwerk.