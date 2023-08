Klassementsleider uit wedstrijd na valse start IFKS, protest moet winnaar bepalen

De Westenwind kwam als eerste oer de finish, maar wel met een protest tegen de wedstrijdleiding. Die was van oordeel dat dat skûtsje te vroeg over de startlijn was gekomen, maar daar was schipper Daan van der Meer het niet mee eens.

"Wij denken dat we goed zaten", zegt Van der Meer. "We zaten tussen de Waaksdom en de Ingelskman, en we lagen helemaal stil bij de start, omdat we achter de lijn zaten. Het kan nooit dat wij vals waren. Dit wil ik wel aanvechten."

Uitstel

Nadat de wedstrijd al meer dan twee uur was uitgesteld omdat er te weinig wind stond, startten de skûtsjes in de grote A-klasse van de IFKS twee keer massaal vals. Bij de derde start hing er een zwarte vlag op het startschip.

Dat betekent dat de schepen die te vroeg over de startlijn kwamen, de hele wedstrijd niet meer mee mogen doen. Zes schepen waren te vroeg. Een daarvan was de Ingelskman, van klassementsleider Sikke Heerschop.

Heerschop was niet blij, toen hij in de gaten kreeg dat hij vals was gestart. "Wat een verschrikkelijke dag, dit. Maar het is niet anders."

De andere skûtsjes die te vroeg over de start waren, waren de Grutte Geert, de Eeltje Baas, de Verwisseling, de Waaksdom en de Westenwind. Naast de Westenwind en de Waaksdom accepteerden alle skûtsjes het besluit van de wedstrijdleiding.

De Sterke Jerke van Pieter-Jilles Tjoelker kwam als tweede over de finish. Daarmee komt hij in het klassement heel dicht bij Sikke Heerschop te staan. Het verschil is minder dan een punt.

Wietse Bandstra finishte met de Redbad als derde.

Kleine A

In de kleine A-klasse won Andries Brouwer met het Goutumer skûtsje. Harm van der Weijden finishte als tweede met de Nije Dei, en Sander Meeter werd derde met De Vriendschap. De Nije Dei staat in het klassement nog op één.

Het skûtsjesilen bij Lemmer was lang uitgesteld omdat er niet genoeg wind stond. De wedstrijd van de kleine A-klasse begon om 15.30 uur ongeveer, de grote A startte een ruim uur later.

De skûtsjes van de B-klasse zeilen hebben vandaag helemaal geen wedstrijd gezeild. Er is ook geen ruimte meer om de wedstrijd in te halen.

Het was de bedoeling dat de skûtsjes van de grote en de kleine A-klassen vandaag beide twee wedstrijden zouden zeilen bij Lemmer, omdat ze een dag eerder niet konden zeilen door een gebrek aan wind. Omdat er nu aan het begin van de middag ook nauwelijks wind was, is dat niet gelukt.

Waarschijnlijk staat er zaterdag meer wind bij Lemmer. Dan is de laatste dag van het kampioenschap.

https://www.ifks.frl/wedstrijden/uitslagen/uitslagen-a-klasse/

Bron: Omrop Fryslân