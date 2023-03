Klaas Westerdijk stopt als schipper van het skûtsje d'Heale Moanne

Westerdijk kan het schipper-zijn niet langer combineren met zijn werk en zijn gezin. De commissie van d'Heale Moanne gaat op zoek naar een nieuwe schipper. Afgelopen jaar eindigde d'Heale Moanne op de elfde plaats in het algemeen klassement. Westerdijk begon in 2017 op het skûtsje. Zijn beste resultaat was de zevende plaats in 2019. Westerdijk werd één keer dagwinnaar: in 2018 bij Sneek.