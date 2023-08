KIVA; The Call of The Wisdomkeepers in Lewenski

SNEEK- In een tijd waarin de mensheid geconfronteerd wordt grote uitdagingen, legt deze film de essentie van de unieke en eeuwenoude KIVA-ceremonie vast, waar leiders van inheemse volkeren uit de hele wereld samenkomen voor vrede, gelijkheid en moeder aarde. Het is een laatste oproep en boodschap vanuit de gehele inheemse wereld, die hoop brengt en handvaten aanreikt, over hoe wij onze relatie met de aarde én elkaar kunnen herstellen.

Filmmaker en fotograaf Marijke Kodden kreeg in 2018 als een van de eersten en weinigen toegang om te filmen tijdens deze unieke ceremonies in Mexico, India, Duitsland en Nederland.

Speciale gasten op deze avond zijn filmmaker Marijke Kodden, muzikante Frederieke Karin van der Lijn en dichter Nyk de Vries. Frederieke is van Friese afkomst en het Fries is haar moedertaal. In haar werkende leven is ze fulltime Regressie- en reïncarnatietherapeut.

Ze loopt haar pad door gesprekken met wisdomkeepers, spirituele leraren, het dierenrijk en door in de droomwereld te gaan. Met de begeleiding van spirit dieren en voorouders komen oer oude verhalen terug in herinnering in dromen en visioenen.

Sinds een paar jaar duikt ze dieper in haar Friese (en via haar moederlijn in de Maori) oorsprong. Gesteund en aangemoedigd door inheemse ouderen die ze gedurende haar 10 jaar innerlijke reis mocht ontmoeten. De frequentie van de Friese taal is haar levenslijn om uit te reiken naar de oude wijsheid van het Friese volk. En ze wil dit met trots en bewustzijn uitdragen zodat we onze gronding in de Lage Landen weer kunnen herpakken.

Nyk de Vries

Nyk de Vries (Noardburgum, 1971) is schrijver/dichter en muzikant. Hij woont met zijn gezin in het gegentrificeerde Amsterdam-Oost, maar zijn wortels liggen in een Fries dorp van arbeiders en boeren. Zijn werk typeert zich door z’n behoefte om te verbinden, om tegenstellingen die in hem leven met elkaar te verzoenen.

KIVA; The Call of The Wisdomkeepers

9 september 20.00 uur

“Moeder Aarde roept haar kinderen naar huis”e

Uniek film-event Kiva – The Call of the Wisdom Keepers

Ticketlink:

https://lewinski.stager.nl/web/tickets/111318999?fbclid=IwAR3EIRX5DTkyvtuHhOYruTf4_YiajYg9- Ljnx5S2E_DIwrdpEFCZw2xCpGM