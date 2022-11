Kiplekkere triomf heren VC Sneek tegen SSS 2

BARNEVELD- De heren van VC Sneek deden het afgelopen weekeinde prima zaken door Autoschade van der Werf/SSS 2 naar een 0-4 thuisnederlaag te spelen. Gemakkelijk ging het niet, maar dat mocht de pret niet drukken. Via de setstanden 21-25, 22-25, 22-25 en 18-25 kraaide de Sneker haan victorie. De formatie van het trainersduo Edward Kamphuis en Patrick Koelemij blijft zo mooi in de top van de eerste divisie staan achter koploper Pegasus dat ook met 4-0 won en een wedstrijd meer gespeeld heeft.

Brede glimlach

Aanvoerder Tom van den Boogaard kwam als een van de laatsten in de kantine van de Barneveldse vereniging. Op het gezicht van de captain stond een brede glimlach maar liet zich wel ontvallen dat hij wel een welverdiende versnapering kon gebruiken. Daarmee sloeg de steunpilaar de spijker op diens kop, want de gasten moesten drie sets alle zeilen bijzetten om the green army achter zich te laten al werd de vierde set overtuigend in de wacht gesleept.

Degelijke overwinning

Edward Kamphuis sprak van een degelijke overwinning tegen middenmotor SSS 2 . “De start was stroef, maar we pakten de set op pure wilskracht, ”meldde hij. Kamphuis zag zijn team naarmate de wedstrijd vorderde steeds dominanter worden. “Door binnen het gemaakte plan te serveren had SSS moeite om een gevarieerd aanvalsspel te spelen,” constateerde de trainer/coach.

Meer grip

Hierdoor kregen de Snekers steeds meer grip op de Barneveldse aanvallen. Arjen Heerkes onderscheidde zich aan het einde van de sets door goed in te vallen voor de service. Net als Senna Heikoop die aan het einde van de sets het blok kwam versterken. Kamphuis ziet duidelijk progressie.” Ons spel wordt iedere week beter. Ondanks dat er nog veel valt te verbeteren worden we vaster in het uitvoeren van onze taken en teamafspraken.”

Gerstenatje

Een prima triomf dus voor VC Sneek dat een extra gerstenatje nam op midblokkeerder Klaas Jelmer Hoekstra die de geboorte van zijn pasgeboren zoon in de Waterpoortstad vierde. De roodhemden staan nu op de vierde plaats maar hebben een wedstrijd minder gespeeld. Virtueel staat men in punten gelijk met koploper Pegasus.

Ondermaats

Komende zaterdag speelt VC Sneek om 16.00 uur thuis tegen Donitas .De Groningers presteren tot dusver ondermaats en staan op de onderste plaats. Normaliter mogen de Friezen geen punten verspelen in de Sneker Sporthal wil in de voetsporen van Pegasus blijven.

Bron: VC Sneek