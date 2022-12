KING sluit kroonjaar in stijl af met 100-jarigen

100-jarigen in het zonnetje gezet

KING sluit haar kroonjaar af op de plek waar het allemaal begon, in Sneek. Daar bracht KING een bezoek aan mede-Snekenaren om hen te feliciteren met hun 100-jarig jubileum. Zo bezochten ze onder andere mevrouw A. Tjerkstra in verzorgingshuis Frittemahof en mevrouw A. Sandstra-Tilma in verzorgingshuis Dr. Wumkeshûs en overhandigden hun een feestelijke XXL-rol pepermunt. Ook accountants- en adviesorganisatie Betacera en J.Æ. de Boer & Zn. uitvaartverzorging werden verrast met een verfrissend bezoekje.

Rijke historie

De geschiedenis van KING pepermunt is onlosmakelijk verbonden met de familie De Vries. In de kleine bakkerij in Sneek werd het unieke recept voor de pepermunt bedacht. Hiervoor werd pepermunt meestal in brokken verkocht. De bakkersfamilie was zijn tijd ver vooruit en besloot in 1922, op 14 februari, de goedlopende pepermunt om te dopen tot het merk KING. KING (Kwaliteit In Niets Geëvenaard) werd vanaf 1929 verkocht als rol, die de eerste jaren nog met de hand werd "ingewikkeld".

Best bewaarde geheim

Het recept voor de heerlijk verfrissende KING pepermunt is al 100 jaar een goed bewaard geheim. Slechts een handjevol mensen is op de hoogte van de ultieme formule. De KING pepermuntjes worden nog altijd volgens origineel recept gemaakt en de smaak is door de jaren heen niet veranderd. De traditionele KING rol bevat 21 lekkere pepermuntjes voor een verfrissend moment op elk moment van de dag!