KING Pepermunt viert kroonjaar (100) in Sneek

SNEEK- KING Pepermunt, geboren en getogen in Sneek, viert vandaag haar 100ste verjaardag. Vanwege dit kroonjaar bedankte KING de Burgemeester en Wethouders van Sneek en de bewoners van de Friese stad. Aan burgemeester Jannewietske de Vries en wethouder Economische Zaken Bauke Dam werd symbolisch een gepersonaliseerde XXL-rol KING overhandigd door Anneriek Sijperda, hoofd personeelszaken van KING. Bewoners van Sneek werden getrakteerd op een sympathieke bedankadvertentie in Sneker media én kregen van een samplingteam een heerlijk rolletje KING Pepermunt om de dag fris door te komen. Gedurende het hele jaar zal KING diverse feestelijke activiteiten in het land organiseren.

Ongeëvenaarde Kwaliteit

De rijke historie van KING Pepermunt begon in Sneek, in 1902. In de kleine bakkerij van familie De Vries werd daar het unieke recept voor de pepermunt bedacht. Tot dan toe werd pepermunt meestal in brokken verkocht. De bakkersfamilie was zijn tijd ver vooruit en besloot in 1922, op 14 februari, de goedlopende pepermunt om te dopen tot het merk KING. KING (Kwaliteit In Niets Geëvenaard) werd vanaf 1929 verkocht als rol, die de eerste jaren nog met de hand werd "ingewikkeld".De eerste KING Pepermunt rolde van de band in de Tonnemafabriek aan het Kleinzand; inmiddels vindt de productie plaats vanuit het mooie pand aan de Oude Oppenhuizerweg.

Best bewaarde geheim

Het recept voor de heerlijk verfrissende KING Pepermunt is al 100 jaar een goed bewaard geheim gebleven. Slechts een handjevol mensen is op de hoogte van de ultieme formule. De KING Pepermuntjes worden nog altijd volgens origineel recept gemaakt en de smaak is door de jaren heen niet veranderd. De traditionele KING rol bevat 21 lekkere, frisse pepermuntjes en is verkrijgbaar in twee varianten: KING Pepermunt en KING Extra Strong. Naast de vertrouwde pepermuntjes, zijn er ook heerlijke, zachte KING Pepermunt Kussentjes en KING Pepermunt Ballen met een zachte binnenkant. KING houd je fris op elk moment van de dag!