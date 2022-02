Kinderwoud Kinderopvang legt ambities vast in nieuwe, toekomstgerichte uitstraling

SNEEK- Kinderwoud presenteert vandaag haar nieuwe logo en huisstijl met een digitale animatie. “We zijn vorig jaar, in ons 50-jarig jubileumjaar, begonnen met het ontwerp. We zijn uitgegroeid tot een mooie, professionele organisatie waar dagelijks duizenden kinderen worden opgevangen. Het is tijd voor een moderne uitstraling die staat voor onze kwalitatieve en innovatieve kinderopvang. En voor onze ambitie om baanbrekend (samen)werk te verrichten”, aldus Vanessa Weewer, directeur van Kinderwoud. “Ik zie een toekomst voor me van minstens nóg eens 50 jaar Kinderwoud.”

Samenwerken en ontwikkelen in een duurzame omgeving

De ontwikkeling van het kind en de verbinding met alle partners rondom het kind staat bij Kinderwoud centraal. “Dat zie je terug in het logo”, aldus Vanessa Weewer. De symboliek van de bomen, van klein naar groot, staat voor groei en ontwikkeling. Het nieuwe logo is tevens opgebouwd uit bouwstenen: unieke vormen die staan voor de eigenheid van een kind.

“Let ook op de verbinding die ze maken. Ze vormen een duurzame omgeving waarin we samenwerken met ouders, onderwijs en andere partners rondom het kind, om samen verder te ontwikkelen. Ons logo is een belofte van onze ambitie. We hebben een animatie laten ontwikkelen zodat we ons nieuwe logo digitaal kunnen presenteren.”

Bewegen stimuleert de breinontwikkeling van een kind

Kinderwoud heeft als doel om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. “We weten dat de breinontwikkeling van het kind een belangrijke rol speelt. Onze speerpunten spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding stimuleren de breinontwikkeling en zijn dan ook volledig geïntegreerd in ons activiteitenprogramma.” Daarnaast is een interprofessionele samenwerking tussen onderwijs, gemeenten, Kinderwoud en andere partijen een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een doorlopende ontwikkeling van kinderen. Kinderwoud zoekt daarin actief de samenwerking op, veelal in de vorming van Integrale Kind Centra (IKC). “Op die manier bieden we een ruim en gevarieerd aanbod op het gebied van cognitieve, sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van een kind”, vertelt Vanessa Weewer.