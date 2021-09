Kinderwoud Kinderopvang: “Elke dag een mooie dag!”

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Kinderwoud Kinderopvang.

“Kinderwoud is een kinderopvangorganisatie met kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang door heel Friesland. Bij Kinderwoud beleven kinderen vooral veel plezier en warmte, maar spelenderwijs krijgen ze brede en uitdagende ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden. Spelend leren, bewegen, muziek en gezonde voeding vormen de basis in het dagelijkse activiteitenaanbod. De kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing staan hierbij centraal; bij Kinderwoud wordt elk kind GEZien!

Bij Kinderwoud Kinderopvang maken we van ‘Elke dag een mooie dag!’ Werken bij Kinderwoud Kinderopvang is leuk, afwisselend, leerzaam en intensief. Vanuit onze kernwaarden Geborgenheid, Eigenheid en Zelfontplooiing bieden wij kinderen de ruimte en mogelijkheden om zich te ontplooien en te ontwikkelen. Elk kind mag zijn wie het is. Dankzij jouw goede zorgen, begeleiding en professionaliteit brengen ouders hun kind met een gerust hart naar onze opvang. De intensieve samenwerking met collega’s maakt dat je er niet alleen voor staat.”

https://www.kinderwoud.nl/

✔ Kennismaken met de bedrijven tijdens het Werkfestival Súdwest-Fryslân? Schrijf je in via https://bit.ly/3gKFcL1

✔ Check hier alle deelnemers: https://bit.ly/3ytBPOO