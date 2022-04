Kindervoorstelling 'Maar eerst ving ik een monster!' te zien in de Bibliotheek

Een heerlijk, herkenbaar stuk, over de rituelen rondom het slapengaan. "Nog één verhaaltje? Toe? Alsjeblieft?" Veel ouders zullen dit herkennen. En hoe fijn is het ook om je helemaal te verliezen in een heerlijk verhaal. Alle knuffels in de slaapkamer veranderen in soldaten, monsters en raketten, want in een verhaal kan alles!

Rik draait zijn hand niet om voor het veranderen van droedels in draken, van bedden in raketten en van het bed in de maan. Spelen met de werkelijkheid is per slot van rekening zijn vak.

Samen met de kinderen speurt hij naar nieuwe fantasieën om de wereld, echt of verzonnen, mooier en spannender te maken. Ouders hoopt hij met zijn voorstelling te stimuleren om voor te lezen en de fantasie de vrije loop te laten.

De voorstelling is te zien in: Bibliotheek Lemmer, op maandag 11 april om 15.00 uur Bibliotheek Heerenveen, op dinsdag 12 april om 15.00 uur Bibliotheek Sneek, op vrijdag 15 april om 10.30 uur Bibliotheek Bolsward, op vrijdag 15 april om 15.00 uur Meer informatie en kaartverkoop via www.bmf.nl