Kinderspeelparadijs voor jong en oud in station Sneek

SNEEK- Van 10 juli t/m 5 september is een gedeelte van het station in Sneek voor het zesde seizoen omgetoverd tot kinderspeelparadijs (KidsProject). Meer dan honderd houten treinen, wagons, stootblokken, stations en bruggen staan op lage tafels om mee te spelen. Treinen van hout zijn voor velen het begin van een mooie hobby. In de vakantie kunnen kinderen uren spelen met de grootste houten treinbaan van Nederland. Alles op lage tafels zodat kinderen er makkelijk mee kunnen spelen. Zo wordt het bezoek aan het museum een feestelijk uitje voor het hele gezin.

Het kinderspeelparadijs is in het Modelspoor Museum. Vanaf 10 juli t/m 5 september is het museum dan ook geopend op de dinsdag t/m zaterdag van 10.30-17.00 uur en zondag van 13.00-17.00 uur. Reserveren met de ticketknop via de website van het museum.

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Extra dit jaar voor de kinderen: drukpotloden voor de “groene knopjes” om de treinen te laten rijden en een vernieuwde speurtocht. Genoeg voor uren speelplezier.