Kinderspeelparadijs (KidsProject) tijdens de zomervakantie in het Modelspoor Museum

SNEEK - In de zomervakantie van 9 juli t/m 4 september 2022 is in het station in Sneek weer omgetoverd met KidsProject. Meer dan honderd houten treinen, wagons en bruggen staan op lage tafels om mee te spelen. Genoeg voor uren speelplezier. En er is ook een leuke speurtocht door het museum.