Kinderschoenen op het bureau van Kamerleden en Ministers

De brief:

Beste Minister, Kamerlid of Staatssecretaris,

We kennen elkaar niet maar hebben wel met elkaar te maken. Weet je hoe? Jij leeft nu en bepaalt de regels voor de komende jaren. Ik leef straks en krijg te maken met de gevolgen daarvan.

Ik stuur je deze brief omdat ik begrijp dat je in jouw werk vaak moeilijke beslissingen moet nemen. Ik denk dat je daarbij vast wel wat liefde kunt gebruiken. Weet dat je niet alleen bent. Ik sta voor je en wacht erop om het stokje van je over te nemen. Zo bouwen we samen aan een wereld die mooi, goed en leefbaar is. Maar dan moet je mij niet vergeten.

Daarom heb ik bij deze liefdesbrief een cadeau gedaan, of eigenlijk twee. Het eerste cadeau, dat zijn mijn schoenen. Je kunt ze niet dragen en dat hoeft ook niet. Maar wil je ze op je bureau zetten en aan mij denken bij alle belangrijke beslissingen? Zodat die beslissingen die jij nu neemt op de lange termijn ook goed zijn voor mij?

Het tweede cadeau is een opleidingsbrief. Het is geen ingewikkelde opleiding maar wel eentje die ontzettend belangrijk is. Je kunt namelijk Minister van de Toekomst worden. Lees maar. Ik weet zeker dat je het kunt.

Liefs Jouw Valentijn

Belofte van kandidaat-gemeenteraadsleden

Naast deze Valentijnsactie is het Ministerie van de Toekomst ook een actie gestart in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Het roept alle kandidaat gemeenteraadsleden op om plechtig te beloven dat zij in de politieke besluitvorming rekening zullen houden met de belangen van kinderen, jongeren en toekomstige generaties. Daartoe is een belofte opgesteld die raadsleden kunnen ondertekenen. De belofte is inmiddels al door tientallen raadsleden ondertekend.

Over het Ministerie van de Toekomst

Het Ministerie van de Toekomst is in 2021 gelanceerd tijdens het Springtij Festival op Terschelling. Het is een burgerbeweging waaraan iedereen kan meedoen. Het doel van deze beweging is om de aandacht te verleggen van de korte naar de lange termijn, om daarmee het belang van toekomstige generaties te borgen. Elke grote beslissing die we nu nemen over de inrichting van ons land en onze samenleving, heeft immers gevolgen voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. In het Ministerie van de Toekomst is iedereen verantwoordelijk; iedereen is minister. Ook minister worden? Kijk op www.ministerievandetoekomst.nl.