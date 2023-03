Kinderkledingwinkel Issiekids heropent winkel in Gedempte Poortezijlen 7

SNEEK - Na een tijdje dicht te zijn geweest, opende Issiekids onlangs haar deuren weer op een nieuwe locatie. Vanaf heden is de kinderkledingwinkel te vinden in de Gedempte Poortezijlen 7.

Mooi plekje

“Het bevalt hier perfect. We hebben meer ruimte en het is een hartstikke mooi plekje”, vertelt Issiekids-eigenaresse Iris de Meer. “In de periode dat we van de Gedempte Pol naar hier gingen, zijn we actief bezig geweest met online bestellingen. Toch merk ik dat onze vaste klanten echt blij zijn dat we weer een fysieke winkel hebben, langskomen is toch heel anders dan online shoppen.”

Stoere kleding

De kledingwinkel richt zich op stoere en stijlvolle kleding voor kinderen van 0 t/m 16 jaar en voor moeders. “We hebben kleding voor kinderen van maatje 50 tot XS, dat voor iedereen betaalbaar is. Kinderen groeien al snel genoeg, dus we maken het niet te duur”, benadrukt ze.