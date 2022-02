Kinderen voor twintigste keer gratis naar musea

SNEEK- Friesland staat bekend om z’n unieke tradities. We kennen allemaal de Elfstedentocht, het volkslied en het skûtsjesilen, maar langzamerhand hoort ‘Help pake & beppe de vakantie door’ daar ook een beetje bij. In de voorjaarsvakantie (22 t/m 25 februari) vindt namelijk de twintigste editie van deze activiteitenweek plaats. Het jubileum zou eigenlijk vorig jaar al zijn.

Tijdens ‘Help pake & beppe de vakantie door’ mogen kinderen tot en met 12 jaar gratis naar musea in Friesland, dit jaar 38. Maar alleen ‘op vertoon’ van hun pake of beppe – al mag het ook best heit, mem of een andere volwassene zijn. Vorig jaar kon de activiteitenweek niet doorgaan vanwege de gedwongen coronasluiting van musea.

‘Wat een tijd’

Ieder deelnemend museum organiseert een speciale activiteit voor deze week. En dat wordt gewaardeerd; met ruim 20.000 bezoekers tijdens de afgelopen edities is ‘de pake en beppeweek’ populairder dan ooit. Het thema van de activiteiten dit jaar is ‘Wat een tijd’, ieder museum geeft daar zijn eigen draai aan. Het thema verwijst daarnaast naar het twintigjarig jubileum en de vreemde tijd waarin we leven.

Een uitkomst voor pake en beppe

‘Help pake & beppe de vakantie door’ is ontstaan vanuit het idee om grootouders en kleinkinderen een uitje te bieden tijdens de voorjaarsvakantie. Veel kinderen zijn in de vakantie één of meer dagen bij pake en beppe, want heit en mem moeten vaak gewoon werken. Even de deur uit is dan wel fijn. Liefst naar iets leuks voor jong én oud, maar wat ook leerzaam en betaalbaar is. En precies dát heeft deze week te bieden.



Alle deelnemende musea staan op www.museum.frl/pakebeppe. In musea is het tonen van een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.