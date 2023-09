'Kinderen vinden plekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten belangrijk in onze gemeente'

SUDWEST-FRYSLAN - Vrijdag kwam de Kinderraad van gemeente SWF, samen met kinderburgemeester Noor Bosman, weer bij elkaar in het Bestjoershûs in Sneek. Tijd om te kijken hoe het gaat met de plannen die ze eerder dit jaar hadden bedacht tijdens de kinderconferentie. Wat is er al gedaan en waar heeft de kinderraad nog ideeën over?

Elkaar ontmoeten

De kinderen vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Ze stelden onder andere vragen over ontmoetingsplekken. Want wat is dat eigenlijk, een ontmoetingsplek? En zijn er wel genoeg? Wethouder Petra van den Akker gaf aan dat een ontmoetingsplek een buurthuis of dorpshuis kan zijn, maar ook een speeltuin of skatebaan. “Er zijn ook dorpen die erg dicht bij elkaar liggen en samen een dorpshuis of buurthuis delen. Daarom heeft niet elk dorp een dorpshuis.” De kinderen waren blij met de uitleg van de wethouder. Er werd nog wel als tip meegegeven dat het belangrijk is dat de inwoners niet te ver moeten fietsen om elkaar te ontmoeten. Hiermee bedoelen de kinderen zowel de afstand naar de dorpshuizen als de speeltuinen.

Activiteiten voor jong en oud

Naast de locaties gaven de kinderen ook tips voor activiteiten. Activiteiten voor jong en oud vinden ze erg belangrijk. “Bijvoorbeeld bingo! En als er iets voor de kinderen wordt georganiseerd ook een tafel om te dammen of te kaarten zodat ouderen ook kunnen komen,” zei één van de kinderen. Volgens buurtsportcoach Sietske ligt hier een kans voor sportverenigingen en andere organisaties.

Sporten en bewegen

Buurtsportcoach Sietske ging met de kinderen in gesprek over sporten en bewegen. In de speeltuin, parkjes en op school. De kinderen gaven aan dat ze graag willen dat de speeltuinen in de gemeente divers zijn zodat ze worden uitgedaagd. Ook werd er gevraagd of de bus van TeamFRL weer langs kan komen met skateboards en fietsjes, dat was namelijk ‘erg gaaf!’ Sietske kwam met positief nieuws: “Na de herfstvakantie gaat de bus weer rijden.” Daar werden de kinderen erg blij van.

Wat doet de praatjuf?

“Het is eigenlijk helemaal geen juf,” gaf één van de kinderen aan. “Klopt, ze staat niet voor de klas, maar de praatjuf is er voor alle kinderen,” zegt praatjuf Desiree. “Is er iets waar je als kind mee rond loopt of ben je even niet zo blij dan is er op elke school een praatjuf.” Veel kinderen geven aan dat ze niet zo goed weten wat een praatjuf is en wat de praatjuf doet. Een mooie tip waar praatjuf Desiree mee verder kan.

Groener maken van schoolpleinen

Kinderen willen graag groene schoolpleinen, net als op de school in Sibrandabuorren. Douwe is adviseur Groen en vertelde dat de gemeente hier wel bij kan helpen. Ook is er wel subsidie voor scholen om dit te doen. Douwe gaf aan dat je dit het beste eerst kunt bespreken met je juf of meester. De kinderen vinden het ook belangrijk dat er ruimte moet zijn op het schoolplein om te kunnen voetballen. ‘Groot gelijk”, zei Douwe! “Een groen schoolplein waar je lekker kunt spelen met elkaar”.

Meer weten over de kinderraad en de kinderburgemeester? Kijk op op de website van de gemeente of volg ze online via Instagram.