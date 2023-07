Kinderen vieren hun eigen feestje tijdens de Sneekweek 2023

Piraat Sander, komt met zijn brutale scheepsvogel Charlie naar de stadhuistuin, waarmee hij een buikspreek-act opvoert. Ook zijn er acrobaten & jongleurs. Na afloop van de show mogen de kinderen zelf allerlei kunsten proberen zoals balanceren, diabolo, jongleren, draaiende bordjes, ton lopen en draadlopen.

Freonskip

Er wordt een speciale kindervoorstelling opgevoerd, genaamd Freonskip, die gaat over drie matrozen die op reis gaan. In hun reis komen ze interessante dieren tegen die hen verder proberen te helpen. En zorgen hoge golven zorgen voor hechte manschappen, maar hoe verankerd is de vriendschap tussen de matrozen echt? Er kan per slot van rekening maar één kapitein zijn! Een doldwaze voorstelling met veel pret, muziek, lachen, maar ook een serieuze boodschap over vriendschap.

Kinderen kunnen een afwasbare glittertattoo laten zetten van een matroos, dolfijnen, zeemeermin, kapitein. Maak een foto als aandenken in de photobooth, met thema ‘maritiem’. Het Fries Scheepvaartmuseum is ook aanwezig en onder begeleiding kun je een bootje maken, die je zelf nog kan laten varen. Ook worden er spannende schippersverhalen verteld. En de kinderen kunnen zich ook nog uitleven op een grote stormbaan. Dat wordt dolle pret!

Sneekweek Kindermiddag

De uitvoering van de Sneekweek Kindermiddag is in handen van Gritta Event in samenwerking met Circus Salto. “We staan de hele middag klaar op donderdag 10 augustus om het de kinderen enorm naar hun zin te maken. Wij hebben er zin in, we hopen jullie ook!”, aldus Gritta van Buren.

In de Sneekweek is ook genoeg te doen voor kinderen tijdens het Straattheaterfestival, zoals het maken van een eigen kunstproject. En natuurlijk kunnen basisschoolleerlingen gratis meedoen met Optimist on Tour. (https://www.sneekweekfeest.nl/meer-informatie/watersportactiviteiten-centrum)