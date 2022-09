Kinderen van basisscholen in Súdwest-Fryslân Wecyclen elektrische apparaten

SNEEK- Dit jaar doen de kinderen van basisschoIen St. Jozefschool, IKC Sint Maarten en OBS It Leech mee met de jaarlijkse inzamelingsactie van Wecycle voor kleine elektrische apparaten. Hiervoor gaan ze ‘Wecyclen’, dat is meer dan recyclen. Voordat de apparaten worden ingezameld kijken kinderen samen met hun ouders of de apparaten nog een tweede leven kunnen krijgen. Lukt dat niet, dan kunnen ze ingeleverd worden op school. En door het Wecyclen van apparaten staat de school een leuke beloning en een mooi certificaat te wachten.

Met behulp van een speciale schoolkrant gaan kinderen thuis eerst op zoek naar afgedankte apparaten die liggen te verstoffen. Op deze manier leren kinderen over circulaire opties zoals repareren, verkopen of weggeven van producten die niet meer gebruikt worden, kapot of gedateerd zijn. Ouders en familie krijgen via de jonge ‘influencers’ zo ook de boodschap van Wecyclen mee.

Landelijke campagne

Door heel Nederland doen scholen mee met deze landelijke campagne. De Wecycle schoolkranten worden verspreid naar 1500 basisscholen in Nederland. Circa 200 scholen doen mee aan de Wecycle inzamelingsactie voor kleine apparaten om hergebruik en recycling te stimuleren.

Enorme hoeveelheden elektrische apparaten liggen te verstoffen in kasten en laatjes

Geschat wordt dat miljoenen elektrische apparaten in huis liggen die niet (meer) gebruikt worden. En dat is zonde. Deze scholencampagne en inzamelactie kan hier een duurzaam steentje aan bijdragen.

Jan Vlak, directeur van Stichting OPEN (de organisatie achter Wecycle) ziet bij de scholenactie een verbreding. “Naast het inzamelen van apparaten willen we kinderen ook bewust maken van de andere keuzes die er zijn om een apparaat een tweede leven te geven. Kinderen leren veel van deze actie omdat ze niet alleen qua kennis verrijkt worden, ze ervaren ook in de praktijk. Op het moment dat je bij je opa en oma een doos vol oude apparatuur meekrijgt en erover nadenkt wat je daar nog mee kunt doen voordat je inlevert, is circulariteit geen begrip meer maar een ervaring. Deze nemen ze de rest van hun leven mee.”