Kinderen uit Bolsward krijgen les in energie besparen

BOLSWARD - Afgelopen vrijdag was het NOS Jeugdjournaal aanwezig op basisschool De Blinker in Bolsward, waar de kinderen les krijgen in energie besparen. De kinderen leren over energieverbruik en hoe je zelf zuiniger met energie om kan gaan.

Wethouder Henk de Boer van gemeente Súdwest-Fryslân was ook bij de les aanwezig en legde aan verslaggever Ivo van het Jeugdjournaal uit waarom het in Súdwest-Fryslân zo belangrijk is om kinderen bij maatschappelijke onderwerpen, zoals de energietransitie, te betrekken.

Op basisschool De Blinker in Bolsward weten ze straks precies hoe lang je mag douchen en waarom je je stekkers niet in het stopcontact moet laten zitten. De leerlingen worden met een speciaal lesprogramma opgeleid tot junior energiecoach. In Súdwest-Fryslân doen inmiddels 4 basisscholen mee met dit programma, dat ontwikkeld is door juniorenergiecoach.nl.

De reportage over basisschool de Blinker was vrijdag in het jeugdjournaal en is via deze link terug te zien. Les over energie besparen