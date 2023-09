Kinderen Súdwest-Fryslân ontvangen eigen straatnaambordje

SNEEK- De vier nieuwe straatnamen voor de nieuw te bouwen woonwijk Harinxmaland fase 2 werden dit voorjaar door kinderen bedacht. Gemeente Súdwest-Fryslân schreef hiervoor een prijsvraag uit. Vandaag ontvingen de bedenkers van de vier straatnamen uit handen van rayonhoofden Layla Monnier en Ferenc Kiel een straatnaambordje met hun eigen naam daarop. Later zal eenzelfde straatnaambord in de nieuwe wijk worden geplaatst.

Súdwest-Fryslân ontving in april van dit jaar 84 creatieve inzendingen van kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Het college van Burgemeester en Wethouders kozen uiteindelijk voor de namen: Waterkracht, Windkracht, Zonnestraal en De Aarde. Vandaag waren Tijn, Femke, Jolijn, Koen en Maren uitgenodigd op het gemeentehuis om hun prijs in ontvangst te nemen. De oplettende lezer telt vijf namen voor vier straatnamen. De naam ‘Waterkracht’ werd namelijk door twee kinderen ingezonden.

Michel Rietman bedankte de kinderen enthousiast: “Ik wil jullie allemaal van harte bedanken voor jullie geweldige bijdrage. Jullie hebben laten zien dat ook de jongsten onder ons impact kunnen hebben op onze gemeente en de leefomgeving.”

Dat het een bijzonder moment was voor de kinderen blijkt wel uit de aanhang die met de kinderen meekwam. Ouders, broertjes en zusjes, pakes en beppes en een juf, ze kwamen allemaal mee naar het gemeentehuis. En terecht, want “vergeet niet hoe bijzonder het gaat zijn dat jullie naam voor altijd aan die ene straatnaam hangt”, vertelde de wethouder woensdagmiddag. “Denk aan de vele kinderen die mooie herinneringen zullen opbouwen in de Zonnestraal, aan al die brieven die gestuurd worden naar De Aarde, de feestjes die worden gegeven bij Windkracht 12 of de huizen die aan de Waterkracht worden verkocht.”

Rayonhoofden Layla Monnier en Ferenc Kiel overhandigden de kinderen hun straatnaambord als aandenken voor thuis. Later zullen de bedenkers uitgenodigd worden om te helpen bij de plaatsing van de borden in de nieuwe wijk.

Súdwest-Fryslân kijkt terug op een succesvol traject waarbij kinderen op een laagdrempelige en leuke manier betrokken werden bij het vormgeven van de omgeving.