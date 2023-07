Kinderen mogen gratis een zeilboot gebruiken tijdens de Sneekweek

De 86ste Sneekweek wordt gehouden van 5 t/m 10 augustus 2023. Om ook de jongste zeilers te laten meedoen mag iedere zeiler gratis gebruikmaken van een Optimist zeilboot van de watersportvereniging KWS Sneek. Dat maakt het zeilen nog leuker. Je hoeft je enkel in te schrijven voor de dagen dat je mee wil zeilen.

Drie niveaus

Optimist Green - Is voor kinderen die voor het eerst willen meedoen aan een zeilwedstrijd. Dat kan al vanaf 7 jaar. Je moet natuurlijk wel je zwemdiploma hebben. Tijdens de wedstrijden vaart een coach mee die de kinderen aanwijzingen mag geven en helpen als het nodig is.

Optimist Benjamin - Is voor de jonge zeilers die al enige wedstrijdervaring hebben en 11 jaar of jonger zijn. Ze hebben al eens wat wedstrijden gezeild.

Optimist - Kinderen vanaf 12 jaar zeilen in deze groep. Ze hebben meestal al iets meer wedstrijdervaring of getraind.

De baan

Op het Sneekermeer is een speciale plek vrijgehouden voor de Optimisten. Die baan is korter en veel overzichtelijker voor zowel de zeilers als de wedstrijdleiding. Alle zeilers kunnen dus goed in de gaten gehouden worden om het extra veilig te maken.

De wedstrijden

De Optimist kinderen zeilen meerdere korte wedstrijden per dag in tegenstelling tot de reguliere Sneekweek zeilers. Korte wedstrijden vinden kinderen vaak leuker. En zo is er ook meer kans op wisselingen in de uitslagen. Als je een keer slecht zeilt kun je het snel de volgende race beter doen. Dat maakt het zeilen leuker als je begint. Als je niet alle dagen kunt zeilen schrijf je dan bijvoorbeeld enkel in voor het weekend. Of van maandag t/m donderdag. Jullie mogen het zelf bepalen, maar het leukste is natuurlijk dat iedereen alle 6 dagen meezeilt.

Prijzen

Elke dag worden er prijzen uitgedeeld. Dagprijzen worden uitgedeeld aan de hand van een gemiddelde van die dag. De beste zeiler die de hele week meedoet maakt kans op het unieke Sneekweek bord, de hoofdprijs van de Sneekweek. Je wordt dan gehuldigd met alle andere zeilers op een groot podium op de laatste avond.

Hoe kom je aan de boot?

Neem nu contact op met Sandrine of Betty via jeugdzeilen@kws-sneek.nl en vermeld dat je een Optimist wilt lenen voor de Sneekweek. Noem de naam van je zoon of dochter, leeftijd en welk niveau hij/zij het beste kan meevaren. Dan maken we het snel voor je in orde. Hierna kun je je zoon of dochter inschrijven via de website. Je hoeft enkel het inschrijfgeld te betalen en de boot mag je dan gratis gebruiken.

Bron: KWS Sneek