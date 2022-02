Kinderen met beperking niet meer langs de zijlijn dankzij schaatshulpmiddel Stichting het Gehandicapte Kind

Na een succesvolle pilot in samenwerking met de Sven Kramer Academy in Thialf in Heerenveen is het nu tijd om uit te breiden naar de rest van het land. Het doel is dat er in elke provincie minimaal één schaatsbaan is waar kinderen kunnen frameschaatsen. Frameschaatsen is minder vermoeiend voor kinderen met een beperking dan andere sporten. Dankzij het schaatsframe met zitje en ijzers kunnen de kinderen gemakkelijk zitten en vaart maken. De frameschaatslessen worden in groepsverband en tijdens schaatstrainingen van kinderen zonder beperking gegeven. Dit stimuleert het samen sporten voor kinderen met en zonder beperking en gaat het sociaal isolement tegen.

Amy kan nu ook meedoen

Amy (11) is één van de kinderen die meedoet met de frameschaatslessen. Haar familie is altijd al in de ban van schaatsen, zeker nu de Olympische Winterspelen in volle gang zijn. Daarom is het zo fijn dat ook Amy nu kan schaatsen. Moeder Boukje vertelt: “Amy heeft cerebrale parese en kan niet zelf lopen, laat staan sporten. Mijn hele gezin is fan van schaatsen. We kijken er altijd naar op tv en zodra er ijs ligt, binden we de ijzers onder. Maar Amy kan vanwege haar beperking niet mee schaatsen. Totdat we kennis maakten met Frame Schaatsen. Amy kan nu ook meedoen met de andere kinderen. Ze lacht, ze geniet, ze straalt wanneer ze met haar schaatsframe het ijs op gaat.”

Goed voor gezondheid en sociaal aspect

Sporten is voor kinderen met een beperking niet alleen goed voor de gezondheid, maar het sociale aspect speelt ook een belangrijke rol. Op de schaatsvereniging komen kinderen met en zonder beperking met elkaar in contact, waar dit bijvoorbeeld op scholen vaak niet het geval is omdat de kinderen naar speciaal onderwijs gaan. Meestal zijn deze scholen niet in de buurt en daarom wonen vriendjes ver weg. Directeur van Stichting het Gehandicapte Kind Henk-Willem Laan vertelt:

“Ik hoop dat veel schaatsverenigingen geïnspireerd raken om het Frame Schaatsen als onderdeel aan het lesprogramma toe te voegen, zodat andere kinderen net zoveel plezier kunnen hebben als Amy. Toen het vorig jaar heel hard had gevroren en we op natuurijs konden schaatsen, zag ik dat veel kinderen met een beperking langs de zijlijn stonden. Daarom ondernemen wij nu actie en willen wij Frame Schaatsen in heel Nederland mogelijk maken.”

Om de geïnteresseerde verenigingen op weg te helpen wordt een clinic ontwikkeld in combinatie met een handboek. Om schaatsframes te produceren en de sport Frame Schaatsen verder uit te rollen in Nederland, is Stichting het Gehandicapte Kind afhankelijk van donaties. Men kan doneren via: www.gehandicaptekind.nl/doneren.

Over Stichting het Gehandicapte Kind

Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) maakt zich hard voor kinderen met een handicap: ook zij moeten mee kunnen doen in onze samenleving door in de buurt te kunnen spelen, sporten en naar school te gaan met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. Zie voor meer informatie: www.gehandicaptekind.nl.