Kinderen lezen eigen geschreven teksten voor bij Sneker monumenten

SNEEK- Dit jaar is de RK Bonifatiusschool uit Sneek adoptieschool van het monument. Zij leggen op 4 mei bloemen bij het gedenkteken. Twee leerlingen uit de bovenbouw van de school, Melanie Matthews-Brzozowski en Sanne van der Meer lazen vanavond zelfgeschreven teksten voor bij het monument aan de voet van de Martinikerk en het Joods namenmonument in de stadhuistuin. Eerder was er op school al aandacht aan oorlog & vrede in het algemeen en de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder besteed.