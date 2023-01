Kinderen kunnen meezingen in de Matthaus Passion

SNEEK-Het Martini Jongenskoor zingt dit jaar weer mee met verschillende uitvoeringen van Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Er is de mogelijkheid voor kinderen, jongens én meisjes om mee te zingen met de zangers van de koorschool. Het is een hele belevenis voor kinderen om tussen twee koren en orkesten te staan en de fantastisch muziek van Bach van zo dicht bij mee te maken. Bovendien is zingen leuk en gezond, zeker voor kinderen. Het schept een band en kinderen leren emoties, zoals vreugde en verdriet, te delen

Kinderen tussen de 8 en 16 jaar die houden van een muzikale uitdaging kunnen zich hiervoor aanmelden. Voor jongens geldt dat er alleen plek is voor sopranen, dus jongens die de stembreuk al hebben gehad, kunnen helaas niet meezingen met dit project. Vanaf maandag 30 januari wordt er elke week geoefend, behalve in de voorjaarsvakantie. Daarnaast worden allerhande hulpmiddelen online aangeboden om uitdagingen, zoals de duitse tekst, te overwinnen.

Repetities

De repetities vinden plaats van 17.00 tot 18.00 uur in de repetitieruimte van de Martini Koorschool in het Martinushuis a/d Harinxmakade. De uitvoeringen zijn op 2 april in Joure en 7 april in Kampen. Deelname aan dit project kost eenmalig € 50,- per persoon. Het is ook mogelijk om AMV (algemene muzikale vorming) niveau 1 erbij te doen. Hierbij maken de kinderen een begin met het leren van de basis van de muziek, waaronder noten lezen en ritmiek. Die lessen beginnen om 16:15u met aansluitend de repetities voor de Matthaus Passion.

Meer informatie of aanmelden: dirigent@mjks.nl/ T06-30333248 (ook Whatsapp).