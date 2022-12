Kinderen hebben de hoofdrol in het Sankta Lucia Kerstconcert

SNEEK- Op dinsdag 13 december is om 19:00u het Sankta Lucia kerstconcert in een sfeervol verlicht St. Martinuskerk a/d Singel in Sneek te bewonderen.

In Zweden is het al eeuwen traditie dat op die dag kinderen in witte kleding en een rode sjerp met kaarsjes op hun hoofd hun ouders gaan wekken en eten brengen begeleid met Lucia liedjes. Deze liedjes zijn net zo bekend als sinterklaas- of kerstliedjes in Nederland, iedere Zweed kan ze meezingen. Ook is het traditie dat elk dorp voor het jaarlijkse concert een eigen Lucia kiest, die draagt een kroon met échte kaarsen op het hoofd.

Het traditionele Lucia concert is nu ook in Sneek te beleven. De Lucia liederen die gaan klinken zijn speciaal voor dit project vertaald in het Fries door Peter Sijbenga. Voor de kinderen is het een heel speciaal concert omdat ze samen met professionele musici en het Martini Jongenskoor optreden.

Het concert is een aaneenschakeling van prachtige Zweedse liederen, heerlijke kerst- en adventsmuziek en ontroerende solostukken. Kortom: mis het niet! Kinderen mogen gratis komen luisteren, volwassen betalen slechts €10